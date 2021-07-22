Лапорта высказался о будущем Гризманна в "Барселоне"

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Лапорта высказался о будущем Гризманна в "Барселоне" Фото: инстаграм Антуана Гризманна

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился информацией о будущем нападающего Антуана Гризманна.

"Он футболист "Барселоны", у него действующий контракт, и если обстоятельства не изменятся, то он останется в клубе. На рынке есть определенная активность, однако это естественное явление. Мы не можем отрицать того, что к футболисту существует интерес, и это лишь доказывает его уровень.

Трансфер Гризманна стал прекрасным вложением средств для клуба, мы очень довольны этим игроком. Мы должны быть готовы к любым ситуациям, однако клубам будет нелегко сделать предложение подходящего уровня. На рынке мало сделок. Клубы испытывают определенные трудности. К Гризманну есть интерес, а мы строим команду, имея в виду финансовую устойчивость. Однако с Антуаном у нас нет никаких проблем, мы в восторге от него.

Однако мы открыты для предолжений, так как находимся в деликатном положении и должны учитывать финансовый фэйр-плей. Мы ищем баланс и рассматриваем все варианты, но не такие, которые нанесут ущерб команде", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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