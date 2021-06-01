Лапорта высказался о будущем Кумана

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем главного тренера команды Роналда Кумана во время презентации форварда Серхио Агуэро.

"Я уже говорил, что мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что – нет. Нам был нужен период тишины. Через неделю или десять дней мы встретимся снова, но мы поддерживаем связь с Куманом.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо.

Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды", – сказал Лапорта.

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