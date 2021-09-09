Лапорта высказался о будущем Кумана в "Барселоне"
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о будущем главного тренера команды Рональда Кумана.
"У Кумана есть поддержка и уважение с моей стороны. Но я имею свой взгляд на основную команду и Рональд знает об этом. Мне комфортно работать с ним. Верю, что ему со мной тоже. Я верю в Кумана. Он имеет полноту власти в спортивных вопросах. Мы доверяем ему", - приводит слова Лапорты Diario Sport.
Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" под руководством Кумана стала обладателем Кубка Испании, а в чемпионате Испании заняла третье место. В Лиге Чемпионов каталонский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, а также проиграл в финале Суперкубка Испании.
Не пропустите: Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео)
-
"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за форварда сборной Германии
-
"Милан" определился с предложением Азмуну
-
Нобель Арустамян назвал причины срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА
-
Малафеев ярко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
-
Футболист клуба ФНЛ назвал размер зарплат в "Красаве" - команде блогера Савина
-
"Челси" может купить Кунде в январе
-
1
Месси рассказал о своих эмоциях после победы на Кубке Америки
-
Лапорта высказался о будущем Кумана в "Барселоне"
-
На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду
-
Легендарный бегун Болт сделал прогноз, когда Роналду завершит карьеру
-
Форвард "Локомотива" вернулся в Москву из Гвинеи, где произошел госпереворот
-
Зе Луиш: "У меня забрали право играть в футбол"
-
1
Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке
-
В "Локомотиве" сообщили методику лечения Миранчука
-
"Барселона" представила Люка де Йонга (видео)
-
Крал ярко высказался об уходе из "Спартака"
-
"Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования
-
Кокорин рассказал о том, что его удивило в "Фиорентине"
-
Смородская жестко высказалась о трансферах "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14