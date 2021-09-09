Лапорта высказался о будущем Кумана в "Барселоне"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о будущем главного тренера команды Рональда Кумана.

"У Кумана есть поддержка и уважение с моей стороны. Но я имею свой взгляд на основную команду и Рональд знает об этом. Мне комфортно работать с ним. Верю, что ему со мной тоже. Я верю в Кумана. Он имеет полноту власти в спортивных вопросах. Мы доверяем ему", - приводит слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" под руководством Кумана стала обладателем Кубка Испании, а в чемпионате Испании заняла третье место. В Лиге Чемпионов каталонский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, а также проиграл в финале Суперкубка Испании.

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