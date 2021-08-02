Лапорта высказался о будущем Месси



Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб еще не договорился о новом контракте с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Мы все еще работаем над сделкой. Проблема пока не решено, но все идет хорошо. Месси хочет остаться в "Барселоне", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Напомним, что 34-летний Месси уже более месяца является свободным агентом, так как его контракт с "Барселоной" истек.

В прошлом сезоне форвард провел 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

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