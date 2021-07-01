Лапорта высказался о будущем Месси, у которого истёк контракт с "Барселоной"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал понять, что уход из клуба Лионеля Месси этим летом не ожидается.

Напомним, что в полночь 34-летний футболист официально стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

"Мы хотим, чтобы Месси остался. Лео хочет того же. Всё идёт по плану. Клуб имеет проблемы с финансовым фэйр-плей, поэтому мы ищем наилучшее решение для обеих сторон", - приводит слова Лапорты El Transistor.

Месси является воспитанником "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

Не пропустите: Хавбек "ПСЖ" перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru