Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте

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Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президентеФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

"Барселона" стоит на 4-х столпах: Йохан Кройфф, Ла Масия, Каталония и ЮНИСЕФ", – сказал президент "Барсы" Жоан Лапорта в интервью для TV3.

"Кройфф - за смелость в игре. Ла Масия - потому что мы должны рассчитывать на молодых футболистов. Каталония - потому что мы должны сохранять свою идентичность, но быть открытыми для остального мира. ЮНИСЕФ - социальная приверженность, которую мы несём", – продолжает Жоан.

"Я очень хотел вновь стать президентом. Первое, что пришло мне в голову после победы на выборах, было изображение моего отца, который был тем, кто рассказал мне о ценностях клуба, а также о семейных ценностях. 

Мой брат был тем, кто собрал больше всего подписей на выборах, а моя сестра вела предвыборную кампанию", – рассказал президент о весенних выборах.

"Бездушные проекты не входят в историю. Я стараюсь не думать о поражениях, я очень оптимистичен и люблю, когда меня окружают современные люди. Мы не должны бояться неудач, мы должны на них учиться. Когда Вы терпите неудачи, Вам нужно обновить свои силы, перезарядиться. 

Мою вторую эру в этом клубе нужно представлять, как время, которые станет успешным и принесет много радости клубу. Наша задача - работать ради победы в Лиге чемпионов. Мы сделаем для этого все возможное, не любой ценой конечно, но уважая этические нормы и ценности клуба", – сказал Лапорта о целях в свой второй приход.

"Приверженность обществу - один из столпов клуба. Во время моего предыдущего президентства мы сделали это, надев футболки с надписью "UNICEF", а затем работая с проектами фонда".

"Лидер - это человек, в которого Вы верите: честный человек, у которого есть желание заставить всех работать. Лучше всего такая комбинация: командный дух и лидеры. 

Думаю, что через лет 10 у "Барселоны" будет женщина-президент. Пришло время женщинам получить признание, которого они заслуживают. 

Есть очень много женщин, которые могут быть руководителями, и я верю, что через 10 лет у нас может быть такой президент. В нашем совете директоров уже есть такая женщина, как Елена Форт, она очень опытная и профессиональная женщина", – сказал Лапорта.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А зачем тянуть 10 лет?Пора уже завершить начатое сбежавшим гномом(кстати о нём ни слова - это молодец президент) и его подстилкой Лапортой!Вискас Эль Мадрид!

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