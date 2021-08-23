Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
"Барселона" стоит на 4-х столпах: Йохан Кройфф, Ла Масия, Каталония и ЮНИСЕФ", – сказал президент "Барсы" Жоан Лапорта в интервью для TV3.
"Кройфф - за смелость в игре. Ла Масия - потому что мы должны рассчитывать на молодых футболистов. Каталония - потому что мы должны сохранять свою идентичность, но быть открытыми для остального мира. ЮНИСЕФ - социальная приверженность, которую мы несём", – продолжает Жоан.
"Я очень хотел вновь стать президентом. Первое, что пришло мне в голову после победы на выборах, было изображение моего отца, который был тем, кто рассказал мне о ценностях клуба, а также о семейных ценностях.
Мой брат был тем, кто собрал больше всего подписей на выборах, а моя сестра вела предвыборную кампанию", – рассказал президент о весенних выборах.
"Бездушные проекты не входят в историю. Я стараюсь не думать о поражениях, я очень оптимистичен и люблю, когда меня окружают современные люди. Мы не должны бояться неудач, мы должны на них учиться. Когда Вы терпите неудачи, Вам нужно обновить свои силы, перезарядиться.
Мою вторую эру в этом клубе нужно представлять, как время, которые станет успешным и принесет много радости клубу. Наша задача - работать ради победы в Лиге чемпионов. Мы сделаем для этого все возможное, не любой ценой конечно, но уважая этические нормы и ценности клуба", – сказал Лапорта о целях в свой второй приход.
"Приверженность обществу - один из столпов клуба. Во время моего предыдущего президентства мы сделали это, надев футболки с надписью "UNICEF", а затем работая с проектами фонда".
"Лидер - это человек, в которого Вы верите: честный человек, у которого есть желание заставить всех работать. Лучше всего такая комбинация: командный дух и лидеры.
Думаю, что через лет 10 у "Барселоны" будет женщина-президент. Пришло время женщинам получить признание, которого они заслуживают.
Есть очень много женщин, которые могут быть руководителями, и я верю, что через 10 лет у нас может быть такой президент. В нашем совете директоров уже есть такая женщина, как Елена Форт, она очень опытная и профессиональная женщина", – сказал Лапорта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14