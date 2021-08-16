Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной финансовому аудиту высказался о финансовом будущем клуба.
"Мой боевой дух очень высок, и даже больше, увидев команду вчера, я убежден, что решения, которые должны быть приняты, были приняты. Как и в случае с Лео, печальное, но необходимое решение.
Если мы все едины, начавшаяся новая эра будет очень успешной. Игроки фиксируются на поле и за его пределами. Они очень мотивированы.
Я думаю, что через пару лет экономика клуба будет здоровой.
В последние годы нам не удавалось добиться ожидаемых результатов. Мы все хотели бы, чтобы Месси закончил здесь свою карьеру, но по объективным, экономическим причинам это было невозможно. Есть ФФП, который мы должны соблюдать.
Мы должны достичь 65% заработной платы по отношению к доходу.
Наш директор Матеу Алемани ведет переговоры о снижении зарплаты на 200 миллионов евро в этом сезоне.
Продадим ли мы Де Йонга, Педри, Фати или других важных для нас игроков, чтобы помочь экономике клуба? Нет", - сказал функционер.
Также не пропустите: Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
-
Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу
-
Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
Лента новостей
-
ПСЖ готов платить Погба 30 миллионов евро
-
Агент Жиго рассказал о продлении контракта игрока со "Спартаком"
-
Карпин высказался о Смолове
-
Лапорта раскритиковал Бартомеу за необдуманную трату 222 миллионов евро, полученных от продажи Неймара
-
Сандро Шварц прокомментировал вызов игроков "Динамо" в сборную России
-
Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
-
Карпин высказался о нападении сборной России
-
Василий Уткин прокомментировал заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов
-
Лапорта прокомментировал прощание с Месси
-
Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
-
Валерий Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира
-
Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"
-
Юрген Клопп сделал лазерную коррекцию зрения
-
Лапорта высказался о возможных трансферах "Барселоны"
-
Тибо Куртуа продлил контракт с "Реалом"
-
Жоан Лапорта дал ответ на письмо Жозепа Бартомеу
-
1
Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
-
В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14