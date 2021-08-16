Лапорта высказался о финансовом будущем "Барселоны"

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной финансовому аудиту высказался о финансовом будущем клуба.

"Мой боевой дух очень высок, и даже больше, увидев команду вчера, я убежден, что решения, которые должны быть приняты, были приняты. Как и в случае с Лео, печальное, но необходимое решение.

Если мы все едины, начавшаяся новая эра будет очень успешной. Игроки фиксируются на поле и за его пределами. Они очень мотивированы.

Я думаю, что через пару лет экономика клуба будет здоровой.

В последние годы нам не удавалось добиться ожидаемых результатов. Мы все хотели бы, чтобы Месси закончил здесь свою карьеру, но по объективным, экономическим причинам это было невозможно. Есть ФФП, который мы должны соблюдать.

Мы должны достичь 65% заработной платы по отношению к доходу.

Наш директор Матеу Алемани ведет переговоры о снижении зарплаты на 200 миллионов евро в этом сезоне.

Продадим ли мы Де Йонга, Педри, Фати или других важных для нас игроков, чтобы помочь экономике клуба? Нет", - сказал функционер.

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