Лапорта высказался о контракте Месси

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Лапорта высказался о контракте МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о продлении контракта нападающего Лионеля Месси.

"Я бы хотел, чтобы Месси ответил нам "да" как можно скорее. Это могло помочь нам во всех аспектах. 

Мы с ним на связи. Я благодарен ему за желание остаться", – цитирует Лапорту Marca.

В прошедшем сезоне Месси провел 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов.

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