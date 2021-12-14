Лапорта высказался о результатах "Барселоны" после ухода Месси
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о провальных результатах клуба в нынешнем сезоне.
"Не забывайте, что "Барселона" проводит первый сезон без Месси. Мы расстались с лучшим игроком мира, а это нелегко. Поэтому мы назначили Хави, так как он знает стиль клуба. Хави будет доверять воспитанникам клуба, так как он сам вышел из нашей академии. Он знаком со стилем и философией клуба. Мы понимаем, что футбол не дает времени. Нам необходим сплав молодых и опытных игроков с высоким классом. В "Барселоне" необходимо уметь справляться с давлением", – приводит слова Лапорты Tuttosport.
Напомним, что "Барселона" впервые за последние 20 лет не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы заняли третье место в своей группе и перешли в Лигу Европы, где в 1/16 финала сыграют с "Наполи". В чемпионате Испании "Барселона" после 16 туров занимает восьмое место.
Не пропустите: Хави высказался о попадании "Барселоны" на "Наполи" в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14