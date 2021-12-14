Лапорта высказался о результатах "Барселоны" после ухода Месси

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Лапорта высказался о результатах "Барселоны" после ухода Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о провальных результатах клуба в нынешнем сезоне.

"Не забывайте, что "Барселона" проводит первый сезон без Месси. Мы расстались с лучшим игроком мира, а это нелегко. Поэтому мы назначили Хави, так как он знает стиль клуба. Хави будет доверять воспитанникам клуба, так как он сам вышел из нашей академии. Он знаком со стилем и философией клуба. Мы понимаем, что футбол не дает времени. Нам необходим сплав молодых и опытных игроков с высоким классом. В "Барселоне" необходимо уметь справляться с давлением", – приводит слова Лапорты Tuttosport.

Напомним, что "Барселона" впервые за последние 20 лет не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы заняли третье место в своей группе и перешли в Лигу Европы, где в 1/16 финала сыграют с "Наполи". В чемпионате Испании "Барселона" после 16 туров занимает восьмое место.

Не пропустите: Хави высказался о попадании "Барселоны" на "Наполи" в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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