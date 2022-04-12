Лапорта высказался о шансах "Барселоны" подписать суперзвезду

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Лапорта высказался о шансах "Барселоны" подписать суперзвезду

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта оценил шансы каталонского клуба подписать суперзвезду в летнее трансферное окно.

"У нас в команде уже есть суперзвезда. Его зовут Ансу Фати. Мы всем ждем его возвращения в строй", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 19-летний Фати провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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