Лапорта высказался о ситуации Дембеле в "Барселоне"

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Лапорта высказался о ситуации Дембеле в "Барселоне"

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг французского вингера команды Усмана Дембеле.

"Мы предлагали ему продлить контракт, это было выгодное финансовое предложение. Он ответил отказом и попросил больше. Ситуация зашла в тупик, его агент занял позицию "ничего не говорить". Мы сделали все возможное.

У него было два отличных предложений от других клубов. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее предложение поступило из Англии, он отказался и предпочел остаться в "Барсе" до конца сезона.

Это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Понять это сложно. Хави должен думать не только о нынешнем, но и о следующем сезоне.

Мы считаем, что у Дембеле есть договоренность с другой командой о летнем переходе. Мы будем работать в интересах клуба", – сказал Лапорта.

Напомним, что контракт Дембеле с "Барселоной" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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