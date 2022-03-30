Лапорта высказался о Суперлиге

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что проект европейской Суперлиги все еще жив.

"Суперлига живет. Мы ждем судов и защищаем право на свободную конкуренцию. И она победит. Теперь Суперлига – открытый турнир, а не закрытый. Проект развивается. Она точно станет самым привлекательным турниром мира. Из Суперлиги может получиться улучшенная версия Лиги чемпионов.

Думаю, все закончится конструктивным диалогом с УЕФА. Мне кажется, все пойдет этим путем, но руководить процессом будут клубы. Не должно быть так, что клубы, спонсируемые государствами, сотрудничают с УЕФА, и это дает им право делать все, что захочется, и быть хозяевами европейского футбола. Очевидно, что этого нельзя допускать для выживания других клубов.

Многие английские клубы поддерживают Суперлигу, но они не говорят об этом вслух, так как вопрос еще на рассмотрении в суде", – сказал президент каталонского клуба.

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