Лапорта высказался о Суперлиге

Теги суперлига (европейская)жоан лапортауефа

Лапорта высказался о Суперлиге

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что проект европейской Суперлиги все еще жив.

"Суперлига живет. Мы ждем судов и защищаем право на свободную конкуренцию. И она победит. Теперь Суперлига – открытый турнир, а не закрытый. Проект развивается. Она точно станет самым привлекательным турниром мира. Из Суперлиги может получиться улучшенная версия Лиги чемпионов.

Думаю, все закончится конструктивным диалогом с УЕФА. Мне кажется, все пойдет этим путем, но руководить процессом будут клубы. Не должно быть так, что клубы, спонсируемые государствами, сотрудничают с УЕФА, и это дает им право делать все, что захочется, и быть хозяевами европейского футбола. Очевидно, что этого нельзя допускать для выживания других клубов.

Многие английские клубы поддерживают Суперлигу, но они не говорят об этом вслух, так как вопрос еще на рассмотрении в суде", – сказал президент каталонского клуба.

Также не пропустите: "Монако" отклонил первое предложение "Реала" по Тчуамени. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус

Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов