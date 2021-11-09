Лапорта высказался о возможном вхождении Алвеса и Пуйоля в тренерский штаб Хави в "Барселоне"

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Лапорта высказался о возможном вхождении Алвеса и Пуйоля в тренерский штаб Хави в "Барселоне"

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не исключил, что помогать новому главному тренеру команды Хави будут Карлес Пуйоль и Дани Алвес.

"Бывшие футболисты уже помогают клубу. У Алвеса и Пуйоля отличные отношения с Хави. Они готовы помочь, если тренеру это будет нужно", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Пуйоль всю карьеру провёл в "Барсе", сыграл 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

Алвес выступал за "сине-гранатовых" с 2008 по 2016 год, в его активе 21 забитый мяч и 100 ассистов в 391 игре.

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