Лапорта высказался о возможной дисквалификации "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мыслями о том, что клуб могут наказать за участие в создании Суперлиги Европы.

Напомним, что "сине-гранатовым" наряду с мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" грозит исключение из Лиги Чемпионов.

"Не совсем понимаю, как они могут это сделать. Есть же суды. В случае введения санкций мы будем защищать свои права", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Не пропустите: Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси. | http://soccernews.ru