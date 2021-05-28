Лапорта высказался о возможной дисквалификации "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Лапорта высказался о возможной дисквалификации "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мыслями о том, что клуб могут наказать за участие в создании Суперлиги Европы.

Напомним, что "сине-гранатовым" наряду с мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" грозит исключение из Лиги Чемпионов.

"Не совсем понимаю, как они могут это сделать. Есть же суды. В случае введения санкций мы будем защищать свои права", - приводит слова Лапорты Sport.es.

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