Лапорта высказался о возможных трансферах "Барселоны"

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной письму Жозепа Бартомеу и финансовому аудиту клуба высказался о возможных трансферах "блауграны" этим летом.

"Сможет ли "Барселона" подписать больше игроков этим летом? Если мы продадим игроков на 100 миллионов, то мы можем потратить 25 миллионов", - сказал функционер.

Напомним, что ранее из-за финансовых трудностей "Барселону" покинул Лионель Месси.

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