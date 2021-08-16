Лапорта высказался о возможных трансферах "Барселоны"

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Лапорта высказался о возможных трансферах "Барселоны"Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной письму Жозепа Бартомеу и финансовому аудиту клуба высказался о возможных трансферах "блауграны" этим летом. 

"Сможет ли "Барселона" подписать больше игроков этим летом? Если мы продадим игроков на 100 миллионов, то мы можем потратить 25 миллионов", - сказал функционер.

Напомним, что ранее из-за финансовых трудностей "Барселону" покинул Лионель Месси.

Также не пропустите: Расходы "Барселоны" за прошлый сезон составили более 1 миллиарда евро. | http://soccernews.ru
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