Лапорта высказался о вылете "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Лапорта высказался о вылете "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал комментарии по поводу вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

В 1/8 финала турнира "сине-гранатовых" выбил ПСЖ. На "Камп Ноу" парижане победили со счётом 4:1, а ответный матч завершился ничьей 1:1.

"У нас есть команда. Это повод для гордости. Мы защитили своё достоинство. Мы боролись. Мы заслужили победу. Мы заслуживали пройти дальше", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что новый президент "Барсы" уже занимал этот пост с 2003 по 2010 год. За указанный период команда дважды выигрывала ЛЧ.

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