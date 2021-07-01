Лапорта высказался об английских клубах, которые отказались от Суперлиги

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о решении английских клубов выйти из Суперлиги.

"Мы в трудной ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять.

Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют.

Критика Тебаса? Ему следует понять, что Суперлига никак не повлияет на Примеру, "Барселона" хочет побеждать в чемпионате каждый сезон", – сказал Лапорта.

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