Лапорта высказался об английских клубах, которые отказались от Суперлиги

1 Теги ла лигасуперлига (европейская)барселонажоан лапорта

Лапорта высказался об английских клубах, которые отказались от СуперлигиФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о решении английских клубов выйти из Суперлиги.

"Мы в трудной ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять.

Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют.

Критика Тебаса? Ему следует понять, что Суперлига никак не повлияет на Примеру, "Барселона" хочет побеждать в чемпионате каждый сезон", – сказал Лапорта.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Дэбил!Как нам в Барсе не хватает компетентного и грамотного специалиста такого как Перес!Вот из-за таких как этот чепушила,ну и без Лео никуда,cоответственно,клуб в огромной заднице!Что-то там вякает Лапорта про АПЛ ... Ты что совсем головой тронулся?Если бы не Барса не тратила конверты с деньгами на судей в ЛЧ и Ла Лиге ,и бездонные суммы для аргентинской шавки,плюс лизалкам гнома не выписывала бы по 15 млн каждому,не было бы такой трудной финансовой ситуации!Как же иногда хочется поменять местами Переса и всяких картонных марионеточных кретинов , поставленных Лео на должности .. Мда ... Viscas El Barca!

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