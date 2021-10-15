Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о Жозепе Бартомеу, который ранее занимал пост, аналогичный Лапорте.

"Я взволнован тем, что мы сейчас празднуем (продление контракта с Педри), и я не буду отвлекать себя ответами на вопросы об отчаявшемся человеке, который сейчас осознает масштабы катастрофы, за которую он несет ответственность", - сказал Лапорта на пресс-конференции после продления контракта с хавбеком Педри.

Ранее Бартомеу заявил, что не несет ответственности за то, что сейчас происходит в каталонском клубе.

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