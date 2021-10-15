Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о Жозепе Бартомеу, который ранее занимал пост, аналогичный Лапорте.
"Я взволнован тем, что мы сейчас празднуем (продление контракта с Педри), и я не буду отвлекать себя ответами на вопросы об отчаявшемся человеке, который сейчас осознает масштабы катастрофы, за которую он несет ответственность", - сказал Лапорта на пресс-конференции после продления контракта с хавбеком Педри.
Ранее Бартомеу заявил, что не несет ответственности за то, что сейчас происходит в каталонском клубе.
Также не пропустите: Роналду вновь получил награду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Лапорта высказался об экс-президенте "Барселоны" Бартомеу
-
Роналду вновь получил награду
-
УЕФА сократил дисквалификацию основного защитника "МЮ" в Лиге Чемпионов
-
Педри назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Стерлинга из "Манчестер Сити"
-
1
Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч"
-
"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ
-
1
Президент "Барселоны" перепутал Педри с Месси
-
Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл"
-
Роберто Мартинес высказался об идее проведения чемпионатов мира каждые два года
-
"Бавария" продлила контракт с хорватским талантом
-
Джордан Ларссон высказался о своей неудачной игре в этом сезоне
-
Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Феррана Торреса
-
Бенитес отреагировал на возможное назначение в "Ньюкасл"
-
Названы 20 претендентов на молодежный "Золотой мяч"
-
Талалаев близок к увольнению из "Ахмата"
-
"Заря" уничтожила "Шахтер" в чемпионате Украины U19
-
"Динамо" Киев и "Шахтер" совместно обновили скамейки запасных на "Олимпийском" (фото)
-
Акинфеев рассказал, почему он не перешел в клуб из Европы
-
Руй Витория высказался об одной из главных проблем российского футбола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14