Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны"

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Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением об уходе из каталонского клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Я не лгал, когда говорил, что мы продвигаемся в вопросе продления контракта с Месси. Мы договорились об условиях и пожали руки. Но затем Ла Лига сказала "нет". Уход Месси стал одним из самых сложных моих решений. Но я не мог заложить ТВ-права на 50 лет. Я считаю, что "Барселоны" выше любого игрока или президента. Я рад, что принял решение во благо клуба. Но при этом я грущу из-за ухода Лео", - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что 34-летний Месси на правах свободного агента перешел в ПСЖ, заключив с французским клубом контракт до лета 2023 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это было твоё первое и единственное правильное действие на посту президента.А так , мы знаем , ты ставленник инопланетного и бескомпромиссно выполняешь его указания.Вискас Эль Барса!

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