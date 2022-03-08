Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением об уходе из каталонского клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Уход Месси стал самым болезненным решением, но я ни о чем не жалею. Но мы были вынуждены поставить клуб выше лучшего игрока в истории. Такова была реальность, произошедшая из-за катастрофического наследия. Впрочем, теперь история "Барселоны" продолжается", - цитирует Лапорту AS.

34-летний Месси прошлым летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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