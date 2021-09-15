Лапорта вызвал Кумана на разговор после разгрома от "Баварии"

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Лапорта вызвал Кумана на разговор после разгрома от "Баварии"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером Рональдом Куманом после разгромного поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:3), сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, встреча прошла в напряженной обстановке. Руководители каталонского клуба остались крайне недовольны результатом и игрой команды.

Напомним, что "Барселона" не сумела нанести ни одного матча в створ ворот немецкого клуба.

Не пропустите: Куман назвал причину провала "Барселоны" в матче с "Баварией". | http://soccernews.ru
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