Лапорта заявил, что Суперлига жива
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о состоянии проекта европейской Суперлиги.
"Проект не завершен. Напротив, он жив. Мы ведем диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. "Ювентус", "Реал Мадрид" и "Барселона" участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы турнир стал более привлекательным.
Чтобы это произошло, турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нем участвуют. Кроме того, турнир должен быть открытым – в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для УЕФА, хотя с самого начала они действовали агрессивно.
В УЕФА увидели, что Лига чемпионов под угрозой, что Суперлига – турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с УЕФА", – сказал Лапорта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14