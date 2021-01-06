Ларин сделал покер в матче за "Бешикташ". Ранее им интересовался ЦСКА

В матче 17-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" на своем поле разгромил "Ризеспор" со счетом 6:0. Победу стамбульскому клубу принес покер нападающего Кайла Ларина, которым ранее интересовался ЦСКА. Еще по голу забили Огузхан Озьякуп и Айдин Хасич

"Бешикташ" - "Ризеспор" - 6:0 (2:0)

Голы: Ларин, 19 - 1:0, Ларин, 31 - 2:0, Озьякуп, 56 - 3:0, Ларин, 79 - 4:0, Ларин, 83 - 5:0, Хасич, 87 - 6:0

Благодаря победе "Бешикташ" вышел на чистое первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 34 очка.

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