Ларисса Перейра - жена Роберто Фирмино

Лишь только этим летом после четырех лет совместной жизни и рождения двух дочерей форвард английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино женился на своей избраннице Лариссе Перейре. Поэтому настоящим поклонникам футбола стоило бы поближе присмотреться ко второй половинке 25-летнего бразильца.

Не пропустите:

Ольга Коробицына - новая пассия Хамеса Родригеса

Джоана Санс - самая горячая девушка июля

Корал Симанович - модель и подруга Серхи Роберто

Новые шикарные фото Изабель Гулар - подруги Кевина Траппа

Джуд Сиссе - новая подруга Генриха Мхитаряна | soccernews.ru