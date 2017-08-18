Ларисса Перейра - жена Роберто Фирмино

Теги роберто фирминодевушки футболистов

Ларисса Перейра - жена Роберто Фирмино

Лишь только этим летом после четырех лет совместной жизни и рождения двух дочерей форвард английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино женился на своей избраннице Лариссе Перейре. Поэтому настоящим поклонникам футбола стоило бы поближе присмотреться ко второй половинке 25-летнего бразильца.

Не пропустите:

Ольга Коробицына - новая пассия Хамеса Родригеса

Джоана Санс - самая горячая девушка июля

Корал Симанович - модель и подруга Серхи Роберто

Новые шикарные фото Изабель Гулар - подруги Кевина Траппа

Джуд Сиссе - новая подруга Генриха Мхитаряна | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов