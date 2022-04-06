Ларс Корнетка рассказал, почему покинул "Локомотив"

Фото: сайт "Локомотива"

Ларс Корнетка рассказал, почему принял решение покинуть пост руководителя московского "Локомотива" по спорту и развитию, о чем вчера было объявлено официально.

"К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с "Локомотивом". Хочу сказать большое спасибо прекрасным людям, с которыми работал здесь.

Я все еще верю в уникальный проект, который мы начали в "Локомотиве", и уверен, что Томас Цорн и другие топовые эксперты продолжат идти по правильному пути.

Эта команда невероятно сильная. У нее есть потенциал для успешного будущего", – приводит слова Корнетки Sports.ru.

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