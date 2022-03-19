Ларсен перешёл из "Нижнего Новгорода" в шведский клуб
Фото сайт "Хеккена"
"Хеккен" на своём официальном сайте объявил о подписании краткосрочного соглашения с полузащитником "Нижнего Новгорода" Ларсом Ларсеном.
23-летний футболист, приостановивший свой контракт с клубом РПЛ, проведёт в шведской команде остаток нынешнего сезона.
Норвежский хавбек выступал за "Нижний Новгород" полтора месяца, в его активе 4 матча, результативными действиями не отличался.
Ларсен связан с российским клубом договором до 2025 года. Ожидается, что летом он вернётся в команду.
Не пропустите: Игбун покинул "Нижний Новгород". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Дибала бесплатно уйдет из "Ювентуса"
-
"Бавария" сделала предложение по Гравенберху. "Аякс" хочет больше денег
-
Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле"
-
Стала известна судьба Анчелотти после разгрома в "Эль Класико"
-
Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины
-
"Наполи" может заменить Инсинье Хвичей
-
Куртуа прокомментировал поражение от "Барселоны"
-
Рыбус заразился коронавирусом
-
"Реал" хочет усилить позицию правого защитника
-
С 2018 года "Реал" выиграл меньше половины матчей в Ла Лиге без Бензема
-
"Реал" нацелился на хавбека "Интера"
-
Тюкавина собираются вызвать в сборную России
-
Хави в Эль Класико повторил достижение 1951 года
-
Семье Хвичи угрожают из-за его выступлений в РПЛ
-
1
"Барселона" без Месси забила "Реалу" 4 гола в Ла Лиге впервые с 1974 года
-
Семёнов и Талалаев отреагировали на новость об их конфликте
-
Анчелотти назвал виновного в разгромном поражении "Реала" от "Барселоны"
-
Два футболиста "Спартака" покинули расположение молодёжной сборной России
-
Берлускони женился на депутате итальянского парламента от своей партии. У пары 53-летняя разница в возрасте
-
Хави высказался о победе в Эль Класико