Ларсен перешёл из "Нижнего Новгорода" в шведский клуб

Фото сайт "Хеккена"

"Хеккен" на своём официальном сайте объявил о подписании краткосрочного соглашения с полузащитником "Нижнего Новгорода" Ларсом Ларсеном.

23-летний футболист, приостановивший свой контракт с клубом РПЛ, проведёт в шведской команде остаток нынешнего сезона.

Норвежский хавбек выступал за "Нижний Новгород" полтора месяца, в его активе 4 матча, результативными действиями не отличался.

Ларсен связан с российским клубом договором до 2025 года. Ожидается, что летом он вернётся в команду.

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