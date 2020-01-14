Ларссон досрочно прибыл на сбор "Спартака" в ОАЭ

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Ларссон досрочно прибыл на сбор "Спартака" в ОАЭ

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон присоединился к своей команде на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

22-летнему футболисту разрешили приступить к подготовке позже, однако он решил не терять время.

Впрочем, из-за травмы бедра, полученной в расположении национальной сборной, швед пока может заниматься только индивидуально.

В текущем сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 17 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Напомним, что "красно-белые" будут тренироваться в Эмиратах до 24 января.

Не пропустите: "Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день. | http://soccernews.ru
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