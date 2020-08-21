Ларссон и Схройдер - новые члены тренерского штаба "Барселоны"

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Ларссон и Схройдер - новые члены тренерского штаба "Барселоны"

 Хенрик Ларссон и Альфред Схройдер официально вошли в тренерский штаб "Барселоны".

Каталонский клуб заключил с новыми помощниками Рональда Кумана контракты до июня 2022 года.

Ларссон выступал за "Барсу" в бытность футболистом с 2004 по 2006 год. В его начинающей тренерской карьере самой значимой командой был "Хельсингборг". 

Схройдер известен по работе в "Твенте", "Хоффенхайме" и штабе "Аякса".

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