Ларссон и Схройдер - новые члены тренерского штаба "Барселоны"

Хенрик Ларссон и Альфред Схройдер официально вошли в тренерский штаб "Барселоны".

Каталонский клуб заключил с новыми помощниками Рональда Кумана контракты до июня 2022 года.

Ларссон выступал за "Барсу" в бытность футболистом с 2004 по 2006 год. В его начинающей тренерской карьере самой значимой командой был "Хельсингборг".

Схройдер известен по работе в "Твенте", "Хоффенхайме" и штабе "Аякса".

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