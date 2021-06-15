Ларссон - лучший игрок "Спартака" в сезоне 2020/21

Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в твиттере подвел итоги голосования болельщиков на лучшего игрока клуба в сезоне-2020/21.

Победителем голосования стал нападающий Джордан Ларссон, получивший 47% голосов. В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги швед забил 15 голов (в том числе и 6 победных), отдал 5 результативных передач.

Второе место в голосовании занял форвард Александр Соболев (14,64%), третье — вратарь Александр Максименко (14,57%).

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