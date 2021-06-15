Ларссон - лучший игрок "Спартака" в сезоне 2020/21
Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен
Московский "Спартак" в твиттере подвел итоги голосования болельщиков на лучшего игрока клуба в сезоне-2020/21.
Победителем голосования стал нападающий Джордан Ларссон, получивший 47% голосов. В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги швед забил 15 голов (в том числе и 6 победных), отдал 5 результативных передач.
Второе место в голосовании занял форвард Александр Соболев (14,64%), третье — вратарь Александр Максименко (14,57%).
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18