Ларссон: "Меня задели по ноге, там должен был быть пенальти"

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон заявил, что за фол на нем в игре с "Крыльями Советов" должны были назначить пенальти.

"Меня задели по ноге, там должен был быть пенальти. Это был стопроцентный фол. Не понимаю, чем занимался VAR. В футболе такое случается. Главное - это победа. Но я все же в шоке, что не поставили пенальти.

Во время матча нужно быстрее забывать о таких эпизодах и сосредотачиваться на игре", - заявил Ларссон.

В этом сезоне Ларссон провел 14 игр, в которых забил 6 голов.

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