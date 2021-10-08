Ларссон может перейти в чемпионат Турции

Теги галатасарайспартак москваджордан ларссон

Ларссон может перейти в чемпионат ТурцииФото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Шведский форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон заинтересован турецкий "Галатасарай", сообщает издание Takvim.

По информации источника, в нападающем заинтересован лично главный тренер турецкого клуба Фатих Терим. Также отмечается, что "Галатасарай" сперва намерен зимой арендовать Ларссона до конца сезона.

В текущем сезоне Джордан сыграл 11 матчей за московский "Спартак.

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