Ларссон может перейти в чемпионат Турции

Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Шведский форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон заинтересован турецкий "Галатасарай", сообщает издание Takvim.

По информации источника, в нападающем заинтересован лично главный тренер турецкого клуба Фатих Терим. Также отмечается, что "Галатасарай" сперва намерен зимой арендовать Ларссона до конца сезона.

В текущем сезоне Джордан сыграл 11 матчей за московский "Спартак.

Также не пропустите: Определились финалисты Лиги наций. | http://soccernews.ru