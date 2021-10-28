Ларссон может зимой покинуть "Спартак"

Теги спартак москваджордан ларссон

Ларссон может зимой покинуть "Спартак"Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Шведский форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sportbladet, у нападающего в планах нет продления соглашения с российским клубом. Нынешний контракт Ларссона со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года.

Из-за этого красно-белые готовы уже предстоящей зимой продать Ларссона за сумму около 10 миллионов евро.

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