Ларссон назвал дату своего дебюта за "Спартак"

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Ларссон назвал дату своего дебюта за "Спартак"
Новичок "Спартака" шведский нападающий Джордан Ларссон заявил, что он надеется сыграть в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом".

"Сыграю ли я в следующем туре? Надеюсь на это. Во всяком случае, мне бы очень этого хотелось", – приводят слова Ларссона российские СМИ.

Матч "Ахмат" - "Спартак" состоится 11 августа. Начало встречи в 21:30 мск.

Напомним, что 22-летний Ларссон перешел в "Спартак" из "Норчеппинга" за четыре миллиона евро. Форвард подписал с московским клубом контракт, который будет действовать до лета 2023 года.

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