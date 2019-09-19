Ларссон назвал громкую цель "Спартака" в нынешнем сезоне



Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон заявил, что московский клуб намерен стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Мы должны выиграть чемпионат. Это будет идеальный результат. Я и еще много людей в Москве будут счастливы. Не люблю думать о том, сколько голов забью и сколько передач отдам. Моя цель - играть так хорошо, как могу. И помогать команде выигрывать. И неважно, какая у меня будет статистика. Не ориентируюсь на цифры. Сделаю все что могу, чтобы моя команда побеждала", - приводят слова Ларссона российские СМИ.

После 9 туров "Спартак", набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Уфой". Матч состоится 20 сентября.

22-летний Ларссон перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Норрчепинга" за четыре миллиона евро. Всего за российский клуб он провел пять матчей и забил один гол. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.

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