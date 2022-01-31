Ларссон: "Под руководством Витории я провёл, наверное, худший отрезок в карьере"
Фото сайт РПЛ
Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон высказался о причинах падения уровня своей игры.
В прошлом сезоне швед забил 15 голов в 30 матчах во всех турнирах, в текущем - 1 мяч в 19 играх.
"Под руководством Руя Витории я провёл, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда всё это берётся...
Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что всё из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне. Прошлый сезон у меня был отличным, этот - ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем то, что я показал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить про это и давать обещания – просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за "Спартак" и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне", - сказал Ларссон.
Напомним, что "Спартак" уволил Виторию в декабре и назначил вместо него итальянца Паоло Ваноли.
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