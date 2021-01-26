Ларссон поделился мнением о менталитете россиян
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон высказался об особенностях людей, живущих в России.
"Я здесь уже полтора года, хорошо узнал своих партнёров и некоторые особенности менталитета, хотя никогда не задумывался об этом в таком ключе. Отметил бы, что, если вы делаете что-то важное для вас, то выкладываетесь на сто процентов. Ещё в России живут очень гордые люди, которых я очень уважаю", - сказал 23-летний швед.
"Спартак" купил форварда летом 2019 года за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2022/23.
В составе "красно-белых" Ларссон забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 49 матчах.
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