Ларссон поделился мнением о менталитете россиян

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон высказался об особенностях людей, живущих в России.

"Я здесь уже полтора года, хорошо узнал своих партнёров и некоторые особенности менталитета, хотя никогда не задумывался об этом в таком ключе. Отметил бы, что, если вы делаете что-то важное для вас, то выкладываетесь на сто процентов. Ещё в России живут очень гордые люди, которых я очень уважаю", - сказал 23-летний швед.

"Спартак" купил форварда летом 2019 года за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2022/23.

В составе "красно-белых" Ларссон забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 49 матчах.

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