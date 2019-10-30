Ларссон поделился мнением о предстоящем матче с "Ростовом"

Нападающий "Спартака" Йордан Ларссон рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Олимп Кубок России с "Ростовом".

"Разумеется, Кубок - очень важный турнир для нас. Предстоящий матч против "Ростова" будет значимым.

Думаю, мы можем победить в этой игре", - цитируют Ларссона "Известия".

Напомним, в матче 14-го тура РПЛ "Спартак" одержал разгромную победу над "Локомотивом" (3:0). Ларссон отметился дублем.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится завтра, 31 октября, на "Открытие Арена". Начало - в 19:30 (мск).

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