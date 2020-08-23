Ларссон признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон стал лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

В этой встрече футболист отметился голом на 53-й минуте. Победный мяч забил Александр Соболев.

Ларссон набрал 5 баллов (4+1) в пять турах чемпионата России.

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