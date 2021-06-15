Ларссон прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в "Спартаке"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку прошедшего сезона в московском клубе.
"Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока! Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон. Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям! Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как "Спартак". Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и, конечно же, болельщиков за этот сезон. Без вашей поддержки наш результат не был бы возможен! И, разумеется, я хочу сказать спасибо Доменико Тедеско, Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки за время, которое мы провели вместе. С ними я вышел на новый уровень. Всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня и для клуба. Мы продолжим радовать наших фанатов уже с новым тренерским штабом", — цитирует Ларссона сайт "Спартака".
В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.
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