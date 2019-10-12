Ларссон рассказал об адаптации в "Спартаке"

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Ларссон рассказал об адаптации в "Спартаке"

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал свою адаптацию в новой команде.

"Нелегко переходить в новую среду, а "Спартак" ещё и большой клуб. Для меня очень много значит, что я получаю шанс показать себя. Всё было довольно неплохо с учётом того, как на команду влияли поражения. 

Сейчас я играю на позиции, к которой мне нужно привыкнуть. Я выполняю роль правого вингера в схеме 4-3-3. До этого я сыграл на этой позиции лишь несколько матчей в Голландии. Но я получаю довольно много свободы на поле, чтобы врываться в штрафную. Это то, где я должен оказываться, там я наиболее опасен", - сказал Ларссон.

Напомним, что "красно-белые" летом купили шведа у "Норчепинга" за 4 миллиона евро.

22-летний Ларссон сыграл за "Спартак" 9 матчей и забил 2 гола.

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