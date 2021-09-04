Ларссон рассказал об отказе "Спартака" продавать его
Фото сайт РПЛ
Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон признался, что минувшим летом у него были варианты со сменой клубной прописки.
"Спартак" имел предложения, но решил меня оставить. Это мой работодатель, у нас действующий контракт, который я должен уважать. В клубе знают, чего я хочу. Посмотрим, что будет дальше. Мы играем в Лиге Европы, и это хорошая возможность заявить о себе. Изначально план "Спартака" заключался в том, чтобы продать меня через два года, но теперь, когда у меня всё хорошо складывается, они передумали", - приводит слова Ларссона Fotbollskanalen.
Шведский нападающий выступает за "Спартак" с августа 2019 года, сыграл 68 матчей, забил 25 голов и сделал 9 ассистов.
Рыночная стоимость Ларссона оценивается в 15 миллионов евро. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до июня 2023-го.
Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном увольнении Витории. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате
-
Впервые с 2005 года капитаном сборной России стал игрок "Локомотива"
-
Джером Боатенг поделился ожиданиями от противостояния с атакой ПСЖ
-
Ерохин - автор первого гола сборной России при Карпине
-
Тьяго Алькантара огласил задачи "Ливерпуля" на сезон
-
Жена Карпина сделала прогноз на матч Кипр - Россия
-
Кунде перестал выходить на связь с руководством "Севильи"
-
"Локомотив" боролся с "Манчестер Сити" за хорватского таланта
-
Финляндия одолела Казахстан и обошла Украину в группе квалификации ЧМ-2022
-
Карпин назвал стартовый состав сборной России на матч с Кипром, Баринов - новый капитан команды
-
"Барселона" готовит новые контракты для двух молодых игроков
-
Ларссон рассказал об отказе "Спартака" продавать его
-
1
Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"
-
Карпин поздравил с днём рождения 3-летнюю дочь Дарью
-
У хавбека "Милана" Кессье есть три предложения от других клубов
-
"Реал" назвал лучшего игрока команды в августе
-
Санчо пропустит все сентябрьские матчи сборной Англии
-
"Локомотив" представил двух звёздных новичков
-
2
Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду
-
Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано"