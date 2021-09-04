Ларссон рассказал об отказе "Спартака" продавать его

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Ларссон рассказал об отказе "Спартака" продавать его

Фото сайт РПЛ

Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон признался, что минувшим летом у него были варианты со сменой клубной прописки.

"Спартак" имел предложения, но решил меня оставить. Это мой работодатель, у нас действующий контракт, который я должен уважать. В клубе знают, чего я хочу. Посмотрим, что будет дальше. Мы играем в Лиге Европы, и это хорошая возможность заявить о себе. Изначально план "Спартака" заключался в том, чтобы продать меня через два года, но теперь, когда у меня всё хорошо складывается, они передумали", - приводит слова Ларссона Fotbollskanalen.

Шведский нападающий выступает за "Спартак" с августа 2019 года, сыграл 68 матчей, забил 25 голов и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость Ларссона оценивается в 15 миллионов евро. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до июня 2023-го.

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