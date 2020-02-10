Ларссон, Умяров и Шюррле будут тренироваться в общей группе "Спартака" на третьем сборе

Игроки "Спартака" Джордан Ларссон, Наиль Умяров и Андре Шюррле на третьем сборе команды в Сочи будут тренироваться в общей группе. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, Ларссон был травмирован в матче за сборную Швеции в январе, Шюррле получил повреждение в первой игре московского клуба на Кубке Париматч Премьер, у Умярова была мышечная усталость.

Третий сбор пройдет с 12 по 17 февраля. 16-го "Спартак" сыграет с "Араратом" в контрольном матче.

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