Ларссон вернулся к тренировкам со "Спартаком"
Фото: инстаграм Джордана Ларссона / Автор неизвестен
Московский "Спартак" сообщил о прибытии в расположение команды нападающего Джордана Ларссона.
24-летний футболист приступил к тренировкам "красно-белых" с опозданием из-за участия в Евро-2020.
А вот и @JordanLarsson17 присоединился к команде после #Евро2020 #КрасноБелыеСборы ⚪️ pic.twitter.com/GcYm413u7Q— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 10, 2021
Сборная Швеции дошла до 1/8 финала континентального первенства, где вылетела от Украины. Сам форвард на поле не появлялся.
В прошлом сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
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