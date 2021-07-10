Ларссон вернулся к тренировкам со "Спартаком"

Фото: инстаграм Джордана Ларссона / Автор неизвестен

Московский "Спартак" сообщил о прибытии в расположение команды нападающего Джордана Ларссона.

24-летний футболист приступил к тренировкам "красно-белых" с опозданием из-за участия в Евро-2020.

Сборная Швеции дошла до 1/8 финала континентального первенства, где вылетела от Украины. Сам форвард на поле не появлялся.

В прошлом сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

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