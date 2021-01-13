Ларссон высказался о целях "Спартака" на сезон

Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон заяявил, что "красно-белые" ставят себе задачу бороться за тройку в текущем сезоне РПЛ.

"Известие об уходе Тедеско не самое веселое, что хотелось бы услышать. Я грущу. Но сезон в самом разгаре и нам нужно быть готовыми на все 100 к следующим матчам. Мы хотим побеждать. Цель на этот сезон - попадание в число трех лучших команд РПЛ", – приводит слова Ларссона "Чемпионат".