Ларссон высказался о целях "Спартака" на сезон

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Ларссон высказался о целях "Спартака" на сезонФорвард московского "Спартака" Джордан Ларссон заяявил, что "красно-белые" ставят себе задачу бороться за тройку в текущем сезоне РПЛ.

"Известие об уходе Тедеско не самое веселое, что хотелось бы услышать. Я грущу. Но сезон в самом разгаре и нам нужно быть готовыми на все 100 к следующим матчам. Мы хотим побеждать. Цель на этот сезон - попадание в число трех лучших команд РПЛ", – приводит слова Ларссона "Чемпионат".

Напомним, после 19 туров "Спартак" занимает 3 строчку турнирной таблицы, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 6 баллов.

Ларссон в сезоне 2020/2021 РПЛ сыграл за москвичей во всех матчах. В его активе 8 голов и 4 результативные передачи.

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