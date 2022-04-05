Ларссон высказался о переходе из "Спартака" в АИК

Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Шведский нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в стокгольмский АИК из московского "Спартака".

"Будет очень здорово играть за АИК в течение трех месяцев. Я совершенно не сомневался, когда узнал о такой возможности. Не могу дождаться, когда смогу сыграть за клуб в домашнем матче на глазах потрясающих фанатов", - приводятся слова Ларссона на официальном сайте шведского клуба.

Напомним, что 24-летний Ларссон до ближайшего лета приостановил контракт со "Спартаком". При этом его соглашение с российским клубом действует до лета 2023 года.

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