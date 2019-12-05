Ларссон высказался о результатах "Спартака"

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Ларссон высказался о результатах "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, что думает о результатах команды. Об этом сообщает Sport24.

"У нас отличная команда с хорошим потенциалом. К тому же пришел новый тренер. Не все гладко идет - проиграли "Зениту", но скоро будет перерыв и мы сможем уделить внимание тактике и показать достойные результаты", - сказал Ларссон.

После 18 туров чемпионата России "Спартак" с 22 баллами занимает 8 место в турнирной таблице.

Ларссон перешел в московский клуб этим летом.

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