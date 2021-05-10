Ларссон высказался о своем будущем в "Спартаке"
Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен
Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о своих планах на будущее.
"Я очень счастлив в "Спартаке". Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе. Следующий сезон пройдет под знаком столетия "Спартака". Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — приводит слова Ларссона официальный твиттер "Спартака".
В текущем сезоне игрок провел 27 матчей в РПЛ, забил 14 голов и отдал пять голевых передач.
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