Ларссон высказался о своем будущем в "Спартаке"

Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о своих планах на будущее.

"Я очень счастлив в "Спартаке". Я всем здесь доволен, думаю только об этом клубе. Следующий сезон пройдет под знаком столетия "Спартака". Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — приводит слова Ларссона официальный твиттер "Спартака".

В текущем сезоне игрок провел 27 матчей в РПЛ, забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

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