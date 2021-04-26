Ларссон высказался по поводу об интереса к нему со стороны клубов АПЛ и Бундеслиги
Фото: Твиттер @fcsm_official
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением касательно информации о том, что им интересуются клубы из топ-5 европейских лиг.
Напомним, игра шведа произвела впечатление на скаутов дортмундской "Боруссии" и "Вест Хэма".
"Всегда приятно, когда твое имя упоминается среди таких больших клубов, но я не хочу об этом говорить. Этими вопросами занимается мой агент, но мне льстит такой интерес. Я должен поговорить о своем будущем с клубом. Хотят ли они, чтобы я остался, или хотят меня продать. У нас еще не было разговора. Если поступит интересное предложение, нужно будет его рассмотреть, но я отлично себя чувствую и в "Спартаке", — приводит слова Ларссона Fotbollskanalen.
Соглашение футболиста с "красно-белыми" рассчитано до 30 июня 2023 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний нападающий выходил на поле в составе клуба в 26 матчах РПЛ, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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