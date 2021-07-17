Ларссон завершил карьеру в сборной Швеции
Фото инстаграм Себастьяна Ларссона
Капитан сборной Швеции Себастьян Ларссон объявил о завершении международной карьеры.
"Пришло время передать ответственность следующему поколению, и я уверен в блестящем будущем шведского футбола. Буду поддерживать вас со стороны", - написал 36-летний футболист в инстаграме.
Ларссон выступал за шведскую сборную с 2008 года, сыграл 133 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
На клубном уровне полузащитник с 2018 года защищает цвета АИКа. Большую часть карьеры он провёл в АПЛ.
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