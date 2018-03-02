"Лас-Пальмас" – "Барселона" – 1:1 (обзор)

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"Лас-Пальмас" – "Барселона" – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Испании между "Лас-Пальмасом" и "Барселоной" (1:1).

Видео: "Лас-Пальмас" – "Барселона".

Не пропустите: "Барселона" теряет очки на Канарских островах, заключив мир с "Лас-Пальмасом". | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
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18 Лас Пальмас 25 19
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